الإمارات نهائي خليجي 21 يرفع تذاكر السفر للبحرين 200 آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

رفعت مباراة المنتخب الإماراتي مع العراق المرتقبة اليوم الجمعة في نهائي بطولة "خليجي ‬21"، المقامة حالياً في البحرين، أسعار تذاكر السفر من الإمارات إلى البحرين بنسب تراوحت بين ‬70 و‬%200، في الوقت الذي ارتفع فيه إشغال عدد كبير من الرحلات، أمس، ليصبح معظمها كامل العدد، للمرة الأولى منذ سنوات.



وأرجع مسؤولو شركات طيران وممثلو وكالات سفر وسياحة في الدولة، الارتفاع الكبير في الأسعار إلى الإقبال الشديد على السفر إلى البحرين لمؤازرة المنتخب الإماراتي، ما أوجد صعوبة كبيرة في إيجاد التذاكر، وتساوى في ذلك كل من شركات الطيران التجاري والاقتصادي، لافتين إلى أن الطيران يرتبط بالعرض والطلب، وأن الغلاء متوقع في ضوء ارتفاع الطلب بشكل كبير، فضلاً عن الحجز في اللحظات الأخيرة، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".



وشكا مواطنون إماراتيون من ارتفاع أسعار تذاكر السفر من أبوظبي إلى البحرين، بنسبة تصل ‬%200 مقابل أسعارها في عطلات نهاية الأسبوع خلال الأشهر الماضية.



وقال حمدان الزعابى إنه فوجئ بأن سعر التذكرة من أبوظبي إلى المنامة ارتفع من ‬590 درهماً خلال عطلات نهاية الأسبوع، على مدى الأشهر الماضية، إلى نحو ‬1730 درهماً، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع حرمه والعديد من أصدقائه السفر لمؤازرة المنتخب في المباراة النهائية.



من جانبه، قال فهد المنصوري، إنه حاول الحجز على الرحلة المتجهة من أبوظبي إلى البحرين اليوم، ووجد أن رحلات معظم شركات الطيران كاملة العدد، كما فوجئ بارتفاع أسعار التذاكر من أبوظبي إلى البحرين بنسبة كبيرة مقارنة بأسعارها من قبل.



من جهته، أوضح علي المري، أنه فوجئ بأن سعر التذكرة من دبي إلى البحرين بلغ ‬3000 درهم للسفر اليوم، بينما كان سعر التذكرة، صباح أمس، في رحلات أخرى نحو ‬1000 درهم، لكن هذه الرحلات لا تناسب أوقات عمله، لافتاً إلى أن سعر التذكرة لا يتعدى ‬680 درهماً في الأوقات العادية.



وقال المدير العام لمكتب أبوظبي للسفريات، محمد الصالحي، إن "ارتفاع أسعار الرحلات إلى البحرين يعد طبيعياً في هذا التوقيت، لأن قطاع الطيران يعمل وفق مبدأ العرض والطلب، وأدت المباراة إلى ارتفاع كبير في الطلب تمت ترجمته في شكل ارتفاع في الأسعار".