مصر تنفي وجود مفاوضات مع مستثمر قطري حول أرض الضبعة آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: القاهرة - خالد حسني

نفى السكرتير العام لمحافظة مطروح الساحلية في مصر، اللواء يعقوب إمام، ما تردد حول وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية ومستثمر قطري عرض شراء الأرض المخصصة لمشروع الضبعة النووين، وأكد أن هذا الكلام بعيد تماماً عن الصحة، وأن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الكهرباء ومحافظ مطروح لبحث التطورات الخاصة بهذا المشروع.



وقال إمام في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن سلطات المحافظة قررت سحب الأراضي المخصصة لنحو 22 مشروعاً من إجمالي 196 مشروعاً سبق أن حصلت على قرارات تخصيص لمشروعات جديدة، كانت هذه الشركات تهدف إلى تسقيع الأراضي وبيعها بالمخالفة للعقود المبرمة بين المحافظة والشركات التي حصلت على الموافقات.



وأشار إلى أن أكبر أزمة كان المستثمرون في المحافظة يعانون منها، تتمثل في عدم القدرة على توفير المياه اللازمة لمشروعاتهم، ولذلك بدأت المحافظة بإضافة بند جديد أثناء التعاقد على التخصيص يتعلق بضرورة إنشاء وحدة معالجة ووحدة تحلية للمياه، وبعد نجاح التجربة بدأت بعض الشركات تبيع فائض المياه الذي تنتجه المحطات التي تمتلكها.



وأوضح أنه يجري حالياً إنشاء طريق بري يربط بين سيوة وواحة جغبوب، وذلك لتنمية ومضاعفة حركة التجارة بين مصر وليبيا، وسوف ينتهي هذا المشروع في الوقت القريب.