65 مستثمراً في قطاع الذهب بالسعودية نصفهم مهددون بالإيقاف آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، كريم العنزي، عن وجود 65 ترخيصاً في مجال الاستثمار في الذهب، أكثر من نصفهم مهددون بسحب تراخيصهم من قبل هيئة الاسثمار، لعدم التزامهم ببعض بنود النظام أو عدم تطبيق الأنظمة بالكامل.



وأكد أن سعودة أسواق الذهب خيار استراتيجي لا يمكن الرجوع عنه ولا بد من تطبيقه، معرباً عن أسفه أن المتسترين والمستثمرين الأجانب هم من خالفوا القرار ولم يطبقوه، لأنهم لا يثقون في تسليم محلاتهم للسعوديين، مشيراً إلى أن السعوديين مطبقون للقرار بنسب متفاوتة تتراوح بين 70% و100%، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.



ودعا العنزي إلى التشدد في مكافحة ظاهرة التستر، باعتبارها مفتاح النجاح في السعودة، محذراً من أنه ما لم تكن هناك جدية وحزم في ضرب المتسترين فإن السعودة لن تنجح.



واعتبر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض، أن الطريق الصحيح لنجاح السعودة بنسبة 100% يتمثل في تقريب ساعات العمل وعدد أيامه مع العمل الحكومي، بمعنى أن يكون يوم الجمعة عطلة أسبوعية إجبارية على جميع المحلات في جميع القطاعات التجارية أسوة بدول العالم التي تعطل يوم الأحد، وأن تغلق المحلات التجارية والأسواق بحد أقصى الساعة 9 مساء، والقضاء على المتسترين.



يذكر أن لجنة السعودة الرئيسة بمنطقة الرياض، في اجتماعها الأول، قررت منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب المهن المستهدفة، وسيعقبها الشروع في تطبيق نظام السعودة ومحاسبة المخالفين. وشدد القرار على أن أسواق الذهب، وأسواق الخضار، وأسواق الأثاث المستعمل، ومكاتب العقار، ومكاتب الخدمات العامة، والبنوك، والشركات المساهمة، والمدارس الأهلية، ومكاتب الحج والعمرة، والتموينات، ومحلات الأواني المنزلية، هي المستهدفة في المرحلة الأولى.