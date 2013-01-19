الرقابة 1053 مشروعًا متعثراً في السعودية آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق في السعودية عن وجود 1053 مشروعا متعثرا في 11 وزارة، أبرزها وزارتا التربية والتعليم بـ 484 مشروعا متعثرا، والشؤون البلدية والقروية بـ 228 مشروعا.



وقال مصدر مسؤول ان عدد المشروعات المتعثرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها من امانات وبلديات 228 مشروعا.



وجاءت امانة منطقة حائل في المقدمة بـ 20 مشروعا متعثرا، وتأتي بعدها بلدية منطقة نجران بـ 17 مشروعا متوقفا، وبلدية رنية بـ 14 مشروعا ما بين متعثرة ومتوقفة، ثم بلدية الموسم في جازن بـ 12 مشروعا متعثرا، وفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية.



وتطرق التقرير إلى مشروعات التعليم العالي المتعثرة من بينها 23 مشروعا في جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة تبوك يوجد 6 مشروعات متأخرة وجامعة الطائف بـ 6 مشروعات متأخرة وجامعة جازان بـ 7 مشروعات متأخرة وجامعة حائل بـ 9 مشروعات متأخرة وايضا جامعة الباحة بـ 9 مشروعات، وكلية المجتمع بحفر الباطن بـ 3 مشروعات متعثرة.



وتطرق التقرير الى وزارة المياه والكهرباء وعدد المشروعات التي لا تزال متعثرة بها حيث بلغ مجموعها 42 مشروعًا متعثرًا بالإضافة الى أنه يتم تمويل 166 مشروعًا من فائض الميزانية وتمثلت في الادارة العامة للمياه والكهرباء بمنطقة تبوك يوجد بها 24 مشروعًا والمديرية العامة للمياه بمنطقة نجران وبها 10 مشروعات متعثرة اما منطقة الباحة بها (5) مشروعات متعثرة.