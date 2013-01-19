صندوق النقد يتوقع عجزاً مالياً في اليونان بـ95 مليار يورو آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

قدر صندوق النقد الدولي أن اليونان ستواجه عجزا ماليا يتراوح بين 5.5 مليار و9.5 مليار يورو لعامي 2015 و2016، وقال إن لديه تأكيدات من أوروبا بأنها ستقدم المساعدات في السنوات الأخيرة من برنامج الانقاذ.



وكانت تلك أول مرة يقدر فيها صندوق النقد مجموعة من الاحتياجات المالية المحتملة لبرنامج الإنقاذ الدولي لليونان بعد عام 2014.



وقالت المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول إن الأموال المطلوبة لليونان خلال فترة العامين التي تضم 2015 و2016 ستصل إلى 5.6 مليار يورو، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.



وحصلت اليونان مركز ازمة الديون الاوروبية على عشرات المليارات من اليورو في شكل قروض طارئة من شركائها في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي منذ منتصف عام 2010 لتفادي الإفلاس.



ومن المرجح أن ينكمش اقتصاد اليونان لسادس سنة على التوالي في 2013.



وظهرت توترات بين صندوق النقد واوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب كيفية خفض العبء الضخم لديون اليونان والتي تهدد بتأخير الدفعة التالية من المساعدات لليونان خلال عام أصيب فيه البرنامج بنكسات بالفعل من الانتخابات وعدم تطبيق إصلاحات.