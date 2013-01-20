تساوي معدلات التوظيف بين الجنسين يزيد النمو بمصر 34 آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

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مساهمة النساء في النمو الاقتصادي لا يستهان بها. هذا ما أظهرته دراسة لشركة "بوز آند كو" التي قالت ان الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سيرتفع بنحو 12%، في حال مساواة نسب التوظيف بين النساء والرجال في حين سيكون النمو ملحوظا أكثر في مصر بنسبة 34%.



وقد أصدرت شركة بوز مؤشر المليار الثالث الذي يصنف 128 دولة على حسب دعمها الاقتصادي للمرأة من ناحية دخولها الى سوق العمل ومشاركتها في الأعمال الريادية.



وتأتي تونس في صدارة الدول العربية، إذ تم تصنيفها ضمن الدول التي اتخذت الخطوات الصحيحة، أي أنها وضعت البنية التحتية اللازمة لدعم المرأة في سوق العمل.



ويعدد الخبراء الخوف من الفشل وعدم توافر مثال أعلى للمرأة، إضافة إلى واجبها برعاية العائلة وصعوبة الحصول على الدعم المادي من بين المعوقات التي تؤخر تقدمها في عالم الريادة، إلا أن عدداً من المبادرات في المنطقة تعمل على تخطي هذه التحديات.



ويؤكد الخبراء أن تطور التكنولوجيا شجع المرأة على خوض عالم الريادة، إذ سهل عليها العمل من المنزل، ما منحها مرونة في أوقات الدوام، لكن مع ذلك يجمعون على أن للحكومات وقادة الأعمال في عدد كبير من الدول دوراً كبيراً في تحسين البنية التحتية الموجودة، ووضع التشريعات للحد من هدر المواهب وإضاعة الفرص.