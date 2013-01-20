صندوق النقد الدولي يعيد تقييم اقتصاد إيران خلال 6 أشهر آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيرسل بعثة إلى إيران في النصف الأول من العام الجاري، لتقييم وضعها الاقتصادي، ومدى تأثره بالعقوبات التي فرضتها الدول الغربية.



وكان الصندوق توقع في أكتوبر/تشرين الأول أن يكون اقتصاد إيران قد انكمش على الأرجح في 2012، وأن يكون التضخم قد ارتفع إلى 25%.



وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق، إن تلك التوقعات كانت قبل الانخفاض الحاد في عملة إيران الريال نهاية العام الماضي.



وأضاف "نتوقع أن إعادة النظر في تلك الأرقام في ضوء البيانات الحديثة ستظهر تأثيراً يتجاوز تقديراتنا في ذلك الحين".