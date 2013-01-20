10 آلاف وظيفة مهددة بالزوال في قطاع التجزئة البريطاني آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: دبي - إكرام اليعقوب

أعلنت سلسلة محلات التجزئة "بلوكبستر" لتأجير وبيع أفلام الفيديو، أنها بصدد إغلاق 129 متجراً من بين 528 خلال الأسابيع القليلة القادمة.



ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اضطرت فيه أكثر من 31 شركة لبيع التجزئة على الإغلاق قبل أن تُجبر "بلوكبستر" لمخاطبة مسؤولي ديلوين الأسبوع الماضي. ويشار إلى أن إجمالي عدد موظفي الشركة 4.190، ينتظر جزء منهم مستقبلاً مبهماً، حيث أشار أحد مسؤولي الشركة إلى أن برنامج مساعدة الموظفين جاء في الوقت المناسب لمساعدة من فقدوا وظائفهم بالعثور على وظائف أخرى.



يذكر أن سلسلة "بلوكبستر" هي ثالث أكبر شركات التجزئة التي عانت خلال الأسبوع الماضي من ضعف الطلب وزيادة المنافسة الشديدة على الإنترنت.



وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، مخاوف القطاع إثر جنوح المستهلكين عن الإنفاق قبل عيد الميلاد، حيث أشارت الإحصاءات إلى انخفاض بنسبة 0.3% في مبيعات التجزئة "باستثناء الوقود" لشهر ديسمبر. وأشار التقرير إلى زيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت بـ10% بزيادة 1.2% عن عام 2011.



وتقدر الإحصاءات عدد الوظائف المهددة بالزوال بـ10 آلاف وظيفة، بعد إغلاق "إتش إم في" و"جيسوب"، والذي أثار بدوره مخاوف حول مستقبل قطاع التجزئة في بريطانيا. حيث أظهرت مجموعة أبحاث "كابيتال" أن عدد المطالبين بإعانات بسبب البطالة ارتفع بـ5 آلاف في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ3 آلاف عاطل في نوفمبر/تشرين الثاني.