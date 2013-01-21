وزير فرنسي يدعو لإنشاء صندوق استثماري مشترك مع السعودية

دعا وزير الصناعة الفرنسي أرنو دو مونتبور إلى تأسيس صندوق استثماري مشترك مع السعودية بغرض تحقيق مشاريع صناعية وتبادل بين التكنولوجيا والأموال.وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في الرياض، "بحثت مع وزير الاقتصاد السعودي محمد الجاسر تأسيس صندوق سعودي فرنسي يشجع الاستثمار في الصناعة".وأضاف أن لدى صندوق الودائع في فرنسا صندوقا فرنسيا صينيا وآخر قطريا فرنسيا ونرغب في إشراك السعودية في مشاريع صناعية، إنها عملية تبادل بين الخبرة التكنولوجية والأموال.

يذكر أن صندوق الودائع، وهو مجموعة فرنسية حكومية، وشركة قطر القابضة المنبثقة من "صندوق قطر الاستثماري" السيادي، أعلنا آخر نوفمبر الماضي تأسيس صندوق برأسمال 300 مليون يورو سيستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية، وتشارك فرنسا وقطر في رأسمال الصندوق بالتساوي.



وتابع الوزير الفرنسي ردا على سؤال أن حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة يبلغ حوالى 15 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة.



واكد ان بلاده ترغب في زيادة الاستثمارات العربية ومضاعفة المبادلات التجارية، مشيرا الى ان حجم المبادلات بين فرنسا والسعودية يبلغ 8 مليارات يورو.



وأشار إلى توقيع شركتي أريان أسباس وتاليس عقدا مع عرب سات لإطلاق قمر من الجيل السادس بقيمة 400 مليون دولار.



و"عرب سات" شركة عربية تملك السعودية فيها حصة نسبتها 36 في المئة.



من جهة اخرى، اوضح الوزير ان المحادثات مع المسؤولين السعوديين حول استخدام الطاقة النووية سلميا كانت "مثمرة"، لكنه استدرك "لم نصل بعد الى مرحلة تقديم العروض للسعودية، قدمنا اقتراحات تلبي حاجات المملكة. والان، يعود اليهم تحديد موعد لذلك".



وأضاف "ليس هناك جدول زمني لتقديم العروض الخاصة بتشييد مفاعلات نووية لتوليد الطاقة السلمية (...) يريد السعوديون اطلاق اول مفاعل نووي العام 2022 كما يودون معرفة عدد الوظائف التي سيوجدها وكيفية تأهيل العاملين".