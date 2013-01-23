الامارات تقدم منحة بـ 1250 مليار دولار إلى الأردن آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: أبوظبي - وام

وقع صندوق أبوظبي للتنمية في العاصمة الاردنية عمان مذكرة تفاهم بشأن منحة دولة الإمارات المقدمة إلى المملكة الأردنية، وذلك في إطار مساهمة الإمارات في منحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ضمن مبادرة الصندوق الخليجي للتنمية والتي يبلغ مجموعها 5 مليارات دولار.



وتبلغ قيمة مساهمة دولة الإمارات في هذه المبادرة 1.250 مليار دولار ويمثل 25 في المئة من إجمالي قيمة الدعم المقدم للمملكة الأردنية في إطار المنحة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة خمسة مليارات دولار من أربع دول خليجية هي "الإمارات والكويت والسعودية وقطر" على مدى خمس سنوات.



وقع مذكرة التفاهم محمد سيف السويدي المدير العام بالإنابة لصندوق أبوظبي للتنمية والدكتور جعفر عبد حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية.



وستخصص هذه المنحة التي سيتولى إدارتها صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والطاقة.



ويأتي تقديم المنحة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مسيرة التنمية فيها ومساعدتها على تخطى التحديات الاقتصادية والمالية وتطبيق خططها الرامية لتحقيق تنمية مستدامة.