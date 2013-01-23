مصر تعرض 1700 مشروع باستثمارات 77 مليار دولار آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

قالت الحكومة المصرية إنها استعرضت خلال اجتماع لها اليوم الأربعاء، خطة للإعلان عن 1700 مشروع صناعي في 10 مناطق صناعية بمساحة 5.4 مليون متر مربع كاملة المرافق، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل.



وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، إن حجم الاستثمارات المقدرة في تلك المشروعات يبلغ 50 مليار جنيه، ما يعادل نحو 7.7 مليار دولار، وأن الحكومة ستسمح للمستثمرين بالحجز في المشروعات اعتبارا من أول فبراير القادم ولمدة شهر.



وتسعى مصر التي تعاني ارتفاعا في معدلات البطالة يصل إلى 12%، لتوفير 800 ألف فرصة عمل سنوياً.



وقال البيان إن مجلس الوزراء المصري برئاسة هشام قنديل استعرض الأربعاء، المشروعات المدرجة على الخريطة الاستثمارية، وهي خريطة تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة عن المشروعات المتاحة في مصر.



وقد تحول التقلبات السياسية للحكومة المصرية دون تحقيق معدلات النمو المقدرة للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، وفق ما ذهب إليه محللون.



وذكر البيان أن الخريطة تتضمن عدداً من المشروعات الكبرى منها إنشاء محطة حاويات شرق بورسعيد، ووضع خطة شاملة لتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، وتنفيذ عدد من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاصPPP.