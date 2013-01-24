لجنة خليجية تناقش في الرياض تسريع تمويل المشاريع في اليمن آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

تعقد اللجنة الفنية اليمنية - الخليجية اجتماعاً بعد غد السبت في الرياض برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني مطهر العباسي، والأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبلي، وبمشاركة ممثلي الصناديق التمويلية الخليجية.



وأكد العباسي أن الاجتماع سيناقش القضايا المتعلقة بتسريع تخصيص التعهدات التمويلية المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين، والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن، إضافة إلى سبل تشجيع الاستثمارات الخليجية في اليمن.



ولفت إلى أن البرنامج الاستثماري المعد من قبل الحكومة اليمنية سيُعرض خلال الاجتماع إلى جانب الآليات المتعلقة بتنفيذ خطة الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها من قبل دول الخليج، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية.



وكان آخر اجتماع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة ناقش منتصف العام الماضي الاحتياجات التنموية لليمن والمشاريع التي تنفذها دول الخليج حالياً والآليات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ، إضافة إلى البرنامج المرحلي للفترة الانتقالية 2012 - 2014 الذي يحدّد أولويات حكومة اليمن في الجانب التنموي والمشروعات المطلوب تنفيذها خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تقرير عن الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمواجهة متطلبات المتضررين من الأحداث في مناطق التوتر الأمني، خصوصاً في محافظة أبين.



إلى ذلك كشف وكيل وزارة التخطيط اليمنية لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية محمد الحاوري عن ترتيبات لعقد اجتماع مع المانحين في صنعاء بداية شباط/فبراير المقبل لاستكمال التخصيصات التي تم التعهد بها في الرياض أو نيويورك.



وأشار إلى أن وزارة التخطيط تعد تقريراً عن المبالغ التي خُصّصت والتي لم تخصص حتى الآن ووسائل تسريع هذه العملية، لافتاً إلى أن بعض الدول لم تفِ بعد بتعهداتها، ولكنه أشاد بتجاوب دول الخليج وتفاعلها مع تخصيص المبالغ، وخصوصاً السعودية التي أكد أن تعهداتها تسير في شكل جيد وهناك تقدم كبير.



وتعهد المانحون تقديم حوالى 7.9 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك العام الماضي لدعم المرحلة الانتقالية، وإنعاش الاقتصاد واستعادة الخدمات الرئيسة، إلا أن الخزينة اليمنية لم تستلم أية مبالغ حتى الآن باستثناء مليار دولار وضعتها السعودية كوديعة في المصرف المركزي اليمني لدعم قيمة الريال وتعزيز الاحتياطات الخارجية.



وتستضيف العاصمة البريطانية لندن بداية آذار/مارس المقبل الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة حوالي 38 دولة ومؤسسة دولية.



وقال مصدر في وزارة الخارجية إن الاجتماع سيعرض ما أنجز على صعيد تنفيذ مخرجات المؤتمر السابقين، خصوصاً ما يتعلق بمدى التزام الدول والمنظمات المانحة بتخصيص التعهدات التمويلية التي قدمتها خلال السقف الزمني الذي اتفق عليه وحُدّد بثلاثة أشهر.



وأوضح المصدر أن اجتماع لندن سيناقش التفاصيل المتعلقة بقرار حكومة الوفاق الوطني إنشاء جهاز تنفيذي لاستيعاب المساعدات الخارجية بهدف تحسين القدرة الاستيعابية للتمويلات والمنح المقدمة من المانحين والتطورات الاقتصادية القائمة.﻿