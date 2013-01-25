سريلانكا توقف إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

انضمت سريلانكا إلى الفلبين وإندونيسيا في ما يتعلق بالعمالة المنزلية، إذ ذكر أمس توجه كولومبو إلى وقف إرسال عاملاتها إلى المملكة تدريجياً.



ونقلت صحيفة "الحياة" تقارير عن صحف سريلانكية تقول إن الحكومة ستوقف الاستقدام بسبب حكم الإعدام الذي نفذ في السعودية بحق عاملة منزلية دينت بقتل ابن كفيلها مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.



وكانت حكومتا إندونيسيا والفلبين رفضتا التعامل مع شركات الاستقدام السعودية اعتراضاً على آلية عملها، لتنحصر طلبات الاستقدام للمملكة من إثيوبيا فقط.



وأعلنت حكومة كولمبو سلسلة إجراءات ستتبعها لوقف إرسال عمالتها إلى السعودية، من ضمنها رفع الحد الأدنى لأعمار العاملات المنزليات الراغبات في العمل في السعودية إلى 24 عاماً، بدلاً عما كان عليه في السابق، وهو 21 عاماً.



وقال المتحدث باسم الحكومة السريلانكية كيهيليا رامبوكويلا: "لا يمكن إقفال باب عمل الاستقدام للسعودية، لكن هناك إجراءات وخطوات لإيقافه تدريجياً، ومنها رفع السن القانونية لمن يردن العمل في السعودية إلى 24 عاماً".



من جهته، قال مصدر مطلع في وزارة العمل السعودية، تعليقاً على التصريحات السريلانكية: "لم يصل إلى وزارة العمل شيء رسمي بهذا الشأن، ومن حق أي دولة فتح باب الاستقدام أو إغلاقه من وإلى أي دولة".



وبهذا تنضم سريلانكا إلى إندونيسيا والفلبين اللتين بدأتا محاولة وقف التعامل مع شركات الاستقدام السعودية وتقليص أعداد عمالة بلدانها المنزلية في السعودية.