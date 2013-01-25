قنديل صندوق النقد يزور مصر خلال أسبوعين لتوقيع اتفاق نهائي آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: القاهرة - وكالة الأناضول

قال مجلس الوزراء المصري، إن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور مصر قريباً للاتفاق نهائياً على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.



وذكر بيان صادر عن المجلس أن هشام قنديل رئيس الحكومة التقى اليوم كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي، على هامش المنتدى الاقتصادي بدافوس، وتناول اللقاء آخر التطورات على الساحة المصرية وخاصة التطورات الاقتصادية.



وقد تُعلن الحكومة المصرية خلال أيام تعديلات جديدة على خطتها الاقتصادية، بعدما قوبلت إجراءات تقشفية ضمن الخطة برفض من بعض القوى السياسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما اضطر الحكومة لتأجيل مفاوضاتها مع صندوق النقد بشأن القرض.



وتستهدف الحكومة بهذا البرنامج تعزيز إيراداتها وترشيد الإنفاق، لتقليص عجز الموازنة الذي قد يصل إلى 31.7 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2012-2013، إضافة إلى إقناع المؤسسات المالية المانحة التي اشترطت على مصر تطبيق برنامج إصلاحي، لتمرير مساعدات مالية تصل إلى 14.5 مليار دولار.



وقال بيان الحكومة "تم الاتفاق على إرسال وفد من الصندوق إلى مصر قريباً لاستكمال المشاورات ووضع الاتفاق المزمع في صورته النهائية".