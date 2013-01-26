دولار واحد تكلفة الحياة في عشوائيات مصر آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: القاهرة - خالد حسني

رغم أن حكومة الدكتور هشام قنديل أعلنت أنها تستهدف تحقيق معدلات نمو تقترب من 3.5% خلال العام الجاري، لكن ربما لا ينطبق هذا الكلام على سكان المناطق العشوائية في مصر، حيث يقيم ملايين من المصريين الذين ليس لهم أي علاقة بمعدلات النمو طالما أنهم لم يشعروا بأي تحسن في أحوالهم المعيشية.



وفيما تتحدث الحكومة المصرية عن استهداف معدلات نمو، لكن لا تتجاوز تكلفة حياة الأسرة في إحدى المناطق العشوائية نحو دولار واحد في اليوم، يعادل 6.70 جنيه، خاصة أن أغلب قاطني العشوائيات ليس لهم أي دخل ثابت ويعملون بشكل موسمي وبنظام اليومية.



وأكد محمد صايم، أحد سكان منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، أنه هرب من الفقر في محافظات الصعيد وانتقل إلى القاهرة قبل 12 عاماً، لكن عدم حصوله على أي مؤهل تعليمي جعله يلتحق للعمل بنظم اليومية، ومع ارتفاع تكلفة الحياة بدأ رحلة البحث عن أقل تكلفة للحياة لينتقل إلى منشأة ناصر التي لم يكن يتجاوز إيجار الغرفة 20 جنيهاً.



وأوضح أن نظام الإيجار في المنطقة بالغرفة الواحدة، خاصة أنه لا يوجد بها عمارات كبيرة نظراً لطبيعة المنطقة المقامة على صخور، وجميع المنازل المقامة بالمنطقة عبارة عن بيوت ريفية لا تتجاوز ارتفاعاتها أكثر من طابقين، ويقيم بالمنزل الواحد أكثر من 4 أسر بصرف النظر عن عدد أفراد الأسرة الواحدة.



وقال إن إيجار العقار بالكامل لا يتجاوز 200 جنيه بعد ارتفاع الأسعار، وكل أسرة تقيم في غرفة وتوجد دورة مياه مشتركة لكل أسرتين في الطابق الواحد، والجميع يعمل بنظام اليومية، وغالباً لا يتجاوز عدد أيام العمل في الشهر الواحد نحو 10 أيام يحصل فيها العامل على ما يقترب من 400 جنيه، ينفق منها رب الأسرة على نفسه وعلى أسرته.



أما التقارير والأرقام الرسمية حول عدد سكان العشوائيات وعدد المناطق العشوائية بمصر، فإنها تشهد تضارباً كبيراً، حيث أكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد العشوائيات في مصر بلغ 1221 منطقة، فيما قدرها مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بنحو 1034 منطقة عشوائية، في حين أن معهد التخطيط القومي أكد أن عددها يصل إلى أكثر من 1109 منطقات، شملت 20 محافظة يسكنها نحو 7.17 مليون نسمة.



لكن وفقاً للتقرير السنوى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، فإن مصر تأتي تحت الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، في حين كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وجود 14 مليون مصري يعيشون بالمقابر والعشش والمساجد، خاصة في مقابر البساتين والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وعين شمس ومدينة نصر.



واستأثرت القاهرة الكبرى وحدها، وفقاً لتقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على نحو 76 منطقة عشوائية بمساحة 22 كيلومتراً، يسكنها أكثر من مليوني نسمة.



أيضاً فإنه وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 25.2% من إجمالي السكان خلال عام 2011، مقابل 21.6% في 2009، على أساس أن قيمة خط الفقر القومي للفرد تبلغ 3076 جنيهاً سنوياً، بما يعادل 256 جنيهاً شهرياً.