40 من البريطانيين يختارون الخروج من الاتحاد الأوروبي آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: لندن - أ ف ب

أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد «بوبولوس» البريطاني أمس، أن البريطانيين يختارون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال جرى الاستفتاء الذي وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائه اليوم.



وجاء في الاستطلاع الذي شمل ألفي بريطاني، وأجري منذ إعلان رئيس الحكومة الأربعاء الماضي عن إجراء استفتاء قبل نهاية العام 2017 حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أن 40% من الأشخاص الذين سئلوا رأيهم سيصوتون للخروج وأن 37% سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي، في حين لم تتخذ ما نسبته 23% من الأشخاص أي قرار. ووعد كاميرون بإجراء استفتاء بنهاية 2017 يمنح الشعب البريطاني خيار البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حال فاز حزبه في الانتخابات المقبلة. وقال انه يريد أولاً إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لان خيبة أمل عامة الناس بالاتحاد الأوروبي اكبر اليوم اكثر من أي وقت مضى. وأضاف أنه بعد الانتهاء من التفاوض على التسوية الجديدة، سيتم طرح استفتاء على الشعب البريطاني للاختيار بين البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.