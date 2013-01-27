مصر شلل تجاري يعم مدن القناة ومخزون الغذاء يكفي 5 أيام

توقفت الحركة التجارية بالكامل داخل مدينة بورسعيد الساحلية (شمال القاهرة)، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما أعلن ائتلاف تجار بورسعيد توقف الحركة التجارية والشرائية تزامناً مع أحداث العنف والغضب التي تشهدها بورسعيد منذ الصباح.وقال محمود فؤاد، منسق ائتلاف تجار بورسعيد، إن حركة البيع والشراء توقفت تماماً في مدينة بورسعيد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها بعد إعلان الحكم بتحويل أوراق 21 متهماً إلى المفتي صباح اليوم السبت.

وأوضح أن هناك مخزوناً لدى المواطنين ببورسعيد يكفي احتياجات الأهالي خلال الأيام القادمة من المواد التموينية والغذائية الأساسية، وأن الرصيد من المخزون الغذائي بأسواق بورسعيد يكفي احتياجات الأهالي لنحو 5 أيام قادمة.



وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن مصرية منذ مساء الجمعة وحتى عصر السبت إلى 40 قتيلاً، جميعهم بالمدن الواقعة على ضفاف قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية ومئات المصابين، بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة.



ووقعت أعمال عنف واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن المصرية بعدة مدن مع حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011 المصرية أمس، وتزايدت حدة تلك الأعمال وكذلك عدد ضحاياها على خلفية الحكم القضائي، ظهر أمس السبت، بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يعرف إعلامياً باسم "أحداث استاد بورسعيد".



وقال محمود نجيب، أحد تجار المواد الغذائية في بورسعيد، إن بعض تجار بورسعيد أخذوا الاحتياطات اللازمة لهذه الأحداث والبعض لم يضع ذلك في الحسبان، وهو ما قد يثير القلق، خاصة مع إغلاق منافذ الجميل والرسوة بمدخلي مدينة بورسعيد.



وتأثرت قليلاً الحركة التجارية في مدينة السويس (شمال غرب القاهرة) داخل أحياء الأربعين والسويس والتي تقع بها اشتباكات واحتجاجات حالياً، فيما يقوم جموع من أهالي السويس بالإقبال على شراء احتياجاتهم من الأماكن التجارية والأسواق تحسباً لوقوع أية تطورات خلال الساعات القادمة.



وقال فرج سليم، سكرتير عام الغرفة التجارية بالسويس، إن الحركة التجارية والشرائية بالسويس منتظمة ولم تتأثر الأسواق والمتاجر بالأحداث رغم اضطرابات الأوضاع.



وأضاف "الغرفة قامت بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمتاجر لضبط أي محاولة لرفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بالمحافظة".



وقال أسامة عادل – تاجر بالسويس- إن الوضع التجاري بالمحافظة منتظم، وإن المحلات التجارية لم تغلق أبوابها رغم استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالسويس منذ أمس.



وفي الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) أغلقت عدد من المحلات التجارية بالأحياء التجارية، فيما انتظم عمل المطاعم ومتاجر المواد الغذائية، وتم رصد إقبال من الجماهير على حركة شراء المواد الغذائية والتموينية عقب تطور الأحداث في السويس وبورسعيد.



وتقع مدينة الإسماعيلية في منتصف المسافة بين مدينتي السويس وبورسعيد.