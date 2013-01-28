مجلس الوزراء السعودي يعتمد القانون الخليجي لمكافحة الإغراق آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: الرياض - واس

قرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدّل)، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته (31) المنعقدة في أبوظبي في ديسمبر 2010.







كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم في الرياض، على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.



وأعرب الأمير سلمان بن عبدالعزيز، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عن الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة على ما بذلوه من جهود وتعاون بنّاء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز - بمشيئة الله تعالى - مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها.



وأكد أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها، يجسد حرصه على الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي.