الدوحة إطلاق أغلى سيارة في العالم بقيمة 35 مليون دولار آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

جذبت سيارة "لايكن هايبر سبورت" الفاخرة اهتمام زوار "معرض قطر الدولي الثالث للسيارات"، بسبب سعرها البالغ 3.4 مليون دولار، ومع الإعلان بأنها صناعة عربية. وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وكشف مسؤول الجناح الذي يعرض "لايكن هايبر سبورت" رالف دباس الستار عن "أول سيارة فاخرة صناعة عربية 100% من إنتاج شركة "دبليو موتورز" اللبنانية، بالتعاون مع شركات عالمية"، كما وصفها بيان صحافي وزع بالمناسبة.



وأفادت أنباء نقلتها "وكالة الأناضول"، أن السيارة، وهي من طراز LykanHypersport، تتميز بأن كشافاتها مرصعة بالألماس، وأغطية الصالون مخيطة بالذهب، وستباع بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني، أي ما يساوي 3.5 مليون دولار.



وتعد هذه السيارة واحدة من بين سبع سيارات فقط تم تصنيعها لهذا العام، وستصبح السيارة الأعلى سعراً في العالم، متفوقة على السيارة بوجاتي فيرون Bugatti Veyron التي يصل سعرها إلى 1.5 مليون إسترليني.



وتصل السيارة الجديدة التي صنعتها شركة دبليو موتورز، من وضع السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة في وقت قدره 2.7 ثانية، وتبلغ قوة الموتور بها 750 حصاناً طُرزت أضواؤها بالألماس.



وتتمتع السيارة بامتيازات تكنولوجية، تتمثَّل في أن لوحة أجهزة القياس بها تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد. وأخذت السيارة من مصممها اللبناني رالف دباس، الذي عمل سابقاً مع شركة أستون مارتن ست سنوات للانتهاء منها.