عُمان تؤسس صندوقاً لدعم الشباب برأسمال 182 مليون دولار آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

أعلن السلطان قابوس بن سعيد تأسيس صندوق «رفد» برأسمال 70 مليون ريال عماني (182 مليون دولار)، وكذلك تنظيم ملتقى الاستثمار في صحار الذي طرح عقوداً بحوالي 400 مليون ريال.



وأشار خلال لقاء مفتوح، إلى أن تأسيس الصندوق يأتي «من أجل هؤلاء الشباب والشابات لكي يستطيعوا أن يطوروا مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة» متوقعاً أن يكون له «شأن كبير» وسيزود كل عام بسبعة ملايين ريال إضافية.



وفي ملتقى الاستثمار طرحت الشركات الكبرى في محافظة شمال الباطنة عقود عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بأكثر من 400 مليون ريال، ووقعت عقوداً تجاوزت قيمتها العشرة ملايين ريال وفرتها شركات كبرى في المحافظة لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي، أن الملتقى تجربة عملية وامتداداً لندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن نجاح الملتقى و «تجاوب الشركات في شكل كبير يدفعنا إلى (تنظيم) مثل هذه الفعاليات في محافظات أخرى من السلطنة، من خلال فروع غرفة تجارة وصناعة عمان، ما يؤدي إلى استفادة المجتمع المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة من العقود المتوافرة لدى الشركات هناك».