ارتفاع "مفاجئ" في طلبيات الآلات في اليابان

سجلت الطلبيات الأساسية للآلات في اليابان، ارتفاعاً مفاجئاً في ديسمبر، مواصلة الصعود للشهر الثالث على التوالي، وتتوقع الشركات مزيداً من التحسن في الربع الأول من العام بفعل تراجع الين على خلفية تيسير نقدي قوي بالبلاد.



وزادت الطلبيات الأساسية لتوريد الآلات، وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعتبر مؤشراً رئيسياً على الإنفاق الرأسمالي في الشهور الستة إلى التسعة المقبلة 2.8% مقارنة مع متوسط توقعات بتراجعها 0.7%. وكانت الطلبيات ارتفعت 93% في نوفمبر.



وتوقعت الشركات التي شملها مسح أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني أن ترتفع الطلبيات الأساسية التي لا تشمل الطلبيات على السفن ومعدات مرافق توليد الكهرباء 0.8% بين يناير ومارس، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.



وارتفعت الطلبيات 2% بين أكتوبر وديسمبر في أول زيادة فصلية في ثلاثة أرباع.



وستدعم البيانات الإيجابية رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تعهد بسياسة اقتصادية ومالية جريئة لإنعاش الاقتصاد والتصدي لانكماش الأسعار.



وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء تراجع طلبيات التوريد الأساسية 3.4% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع متوسط توقعات بانخفاض سنوي قدره 2.9%.



ورفع مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات توريد الآلات، قائلا إن القطاع شهد انتعاشاً متوسطاً مقارنة مع نظرته السابقة بأن الطلبيات تأخذ اتجاهاً نزولياً.