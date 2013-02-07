العجز التجاري الفرنسي ينخفض إلى 67 مليار يورو بـ2012

قالت وزارة التجارة الفرنسية اليوم الخميس إن العجز التجاري انخفض إلى 67 مليار يورو 90.7 مليار دولار العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 74 مليار يورو في 2011 مع نمو الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات.

وهذا هو أول تحسن سنوي منذ عام 2009، وقالت الوزارة إنه جاء على الرغم من ارتفاع تكاليف واردات الطاقة الفرنسية 7 مليارات يورو العام الماضي إلى 69 مليار يورو، وعلى الرغم من ضعف اقتصاد منطقة اليورو السوق الرئيسية للصادرات الفرنسية.

وارتفعت الصادرات 2.3% خلال العام متجاوزة معدل نمو الواردات الذي بلغ 3.1%.

وتجاهد حكومة الرئيس فرنسوا أولاند من أجل خفض العجز الذي أصبح من أكبر الإشارات على تراجع قدرة فرنسا التنافسية في السوق العالمية.