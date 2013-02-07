نائب كويتي يقترح منح كل رب أسرة 35 ألف دولار

تقدم النائب الكويتي خلف دميثير باقتراح بقانون في شأن منح كل رب أسرة كويتي 10 آلاف دينار (35 ألف دولار أمريكي) يخصم منها مستحقات البنوك.



ووفقاً لصحيفة الوطن الكويتية، اقترح النائب منح كل رب أسرة كويتي مبلغا وقدره 10 آلاف دينار يخصم من هذه المنحة مستحقات البنوك، وما زاد على ذلك يصرف للمواطن نقداً وتؤخذ هذه الأموال من خزانة الدولة. متمنياً على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفاً في الأعباء عن دخولهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث أصبحت أعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولهم في أقساط قروضهم.