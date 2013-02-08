تقرير: ارتفاع أسعار النفط يعزز الاقتصاد السعودي في 2013

أكد تقرير اقتصادي أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2013 تتسم بالإيجابية، حيث يبقى إنتاج المملكة من النفط قرب أعلى مستوياته القياسية، فيما يستمر الإنفاق الحكومي في الاتساع.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، لفت تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار إلى أن المملكة توقعت في ميزانيتها لسنة 2013، زيادة بنسبة 18% في الإيرادات لتبلغ 221 مليار دولار، بنسبة 19% في الإنفاق ليبلغ 218 مليار دولار، وفائضاً حجمه 2,4 مليار دولار في مؤشر على استمرار موقفها المالي الطموح الذي تتبناه منذ بضعة أعوام.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من تقلب أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الفوائض المالية المتراكمة الضخمة تتيح للحكومة الاستمرار بخطى واثقة في الإنفاق سنوات عديدة، كما يستطيع المستثمرون في المملكة الاحتفاظ بموقف دفاعي، ومن ثم الاستمرار في تفضيل القطاعات التي تركز على الاقتصاد المحلي، مثل البنوك والتجزئة والاتصالات والإسمنت مع البقاء بعيداً عن قطاع البتروكيماويات المدعوم بالصادرات، في ظل سياسة تفادي المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية.

ونوه التقرير بأن النتائج ربع السنوية للقطاع المصرفي لا تزال متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات وسط نمو إيجابي في المحصلة النهائية، ومن المتوقع أن يتراجع الإنفاق الرأسمالي في قطاع الاتصالات في ظل التحسن في المحصلة النهائية ورفع نسب توزيعات الأرباح، ويمكن لقطاعي العقار والتشييد أن يتغلبا في الأمد المتوسط على أوجه القصور التي تحيط بعملية تنفيذ قانون الرهن العقاري، ونقص وتكلفة الأراضي.

وقال التقرير إن دول مجلس التعاون والدول المصدرة للبترول عموماً تسعى إلى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبياً إزاء احتمالات انخفاض أسعار البترول بفعل انخفاض معدلات الزيادة في وتيرة الطلب العالمي نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي متزامناً مع تزايد المعروض من خارج دول "أوبك"، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفاع الإنتاج من داخل دول "أوبك"، خصوصاً من العراق، حيث بلغ العام الماضي 3.4 مليون برميل يومياً مع سعيها لزيادته إلى 3.8 مليون برميل هذا العام، صعوداً إلى مستوى إنتاج قدره 6 ملايين برميل يومياً إلى جانب زيادة إنتاج ليبيا إلى 1.7 مليون برميل يومياً.

وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية في دول المجلس، هناك اكتشافات لحقول جديدة تم الإعلان عن بعضها مؤخراً في منطقة تبوك.