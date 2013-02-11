ماجد المنيف أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية

أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اليوم أمراً ملكياً، بالموافقة على طلب أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية، سعود بن صالح بن حمد الصالح بإعفائه من منصبه، وتضمن القرار الملكي تعيين الدكتور ماجد بن عبد الله بن إبراهيم المنيف أميناً عاماً للمجلس بمرتبة وزير، وفقاً لوكالة "واس".

ويعد الدكتور ماجد المنيف من الكفاءات الوطنية المتميزة والمشهود لها محلياً وإقليمياً ودولياً وفي منظمة أوبك، إذ حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الولايات المتحدة، وعمل أستاذاً للاقتصاد لحوالي عشرين عاماً ووكيلاً لكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.

وعمل محافظاً للمملكة في مجلس محافظي أوبك لمدة ثماني سنوات، ومندوباً للمملكة في لجنة أوبك الاقتصادية لأكثر من عشر سنوات، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية وعضواً في وفد المملكة إلى اجتماعات أوبك لأكثر من عشرين عاماً. وهو عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي، ورئيس فريق الطاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو في نادي أوكسفورد لسياسة الطاقة، وأمين عام منتدى الطاقة العربي، وأستاذ اقتصاد بجامعة الملك سعود في الرياض. كما أنه عضو في هيئة تحرير مجلة "أوبك انرجي رفيو" التي تتناول قضايا الطاقة وتصدر عن أوبك، وكان عضواً في مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية في الدول العربية وإيران وتركيا، وعضواً في مجلس موظفي الجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة.

كما عمل الدكتور المنيف رئيساً لجمعية الاقتصاد السعودية، ونائباً لرئيس مجلس الطاقة العالمي، ونائب عميد بجامعة الملك سعود، ومندوب المملكة العربية السعودية لدى مجلس اللجنة الاقتصادية في منظمة أوبك. وتشمل اهتماماته البحثية مجالات الطاقة واقتصادات البيئة والتجارة الدولية والمالية، إضافة إلى المالية العامة والسياسة العامة.

