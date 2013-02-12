دبي قد تحصل على قرض لاستبدال ائتمان بـ800 مليون دولار

تعتزم دبي الحصول على قرض لاستبدال تسهيل ائتماني بقيمة 800 مليون دولار، مدعوما بإيصالات رسوم سالك، وهو نظام إلكتروني للتعرفة المرورية، بحسب مصدر مصرفي مطلع.

يأتي ذلك، بعد أن رفضت بعض البنوك خفض معدل الفائدة على التسهيلات بنقطة مئوية أو 100 نقطة أساس.

وأضاف المصدر أن دبي تعتزم استبدال القرض بواحد أكبر لتستفيد من انخفاض معدل الفائدة وارتفاع إيرادات سالك بأكثر مما كان متوقعا.

وكانت الحكومة قد حصلت على القرض في عام 2011، من 15 بنكا منها، سيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري، بمعدل فائدة سنوية بـ325 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين بنوك لندن أو ليبور.

