مصر: انخفاض سعر الجنيه ينعش صادرات النسيج

أكدت جهات مصرية مصدرة للنسيج أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري نشّط صادرات النسيج المصرية بشكل ملحوظ، غير أن ربحية الشركات تأثرت سلباً بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف الأعمال التجارية منذ بداية الثورة المصرية عام 2011.



واتفق أغلب المصنعين على أن ارتفاع العملة شكل عائقاً لنمو أعمالهم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالقدرة التنافسية وازدهار الأعمال. وبالرغم من تفائلهم إزاء انخفاض قيمة الجنية، إلا أنهم أبدو قلقهم إزاء اضطراب سوق الصرف وتدهور مناخ الأعمال في البلاد، وفقا لصحيفة "الفاينانشيل تايمز".

يشار إلى أن الجنية فقد 8% من قيمته مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر الماضي، عندما قدم البنك المركزي نظاما جديدا لمزادات العملة الأجنبية الذي يهدف إلى القضاء على نضوب احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.

وأضافت الصحيفة أن قطاع النسيج من أهم وأكبر القطاعات التشغيلية في مصر، حيث يوفر ربع الوظائف الصناعية في مصر، ويستأثر بنسبة 27% من الصادرات غير النفطية، بما في ذلك 60% من صادراتها للولايات المتحدة. حيث صدرت مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 منسوجات بقيمة 2.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 10% من نفس الفترة من العام الذي سبقه.