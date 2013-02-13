أوباما يقترح رفع الحد الأدنى للأجور والاستثمار

اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 20 بالمئة واستثمار 50 مليار دولار على تشييد وتحسين الطرق والجسور وإنفاق 15 مليار دولار على برنامج للوظائف بقطاع التشييد في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي خطابه السنوي عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء حث أوباما الكونغرس على دعم خطته التي ستشمل إصلاحات للضرائب والتعليم تعتقد إدارته أنها ستساعد في اجتذاب المصنعين للعودة إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية للصحافيين إن التكلفة الكاملة للبرنامج سيجري تعويضها عبر تخفيضات في الإنفاق وإصلاحات ضريبية سيتضمنها اقتراح أوباما للميزانية الذي سيقدمه إلى الكونغرس في الأسابيع القادمة.

وأضاف المسؤولون أن الحد الأدنى للأجور سيرفع دخول 15 مليون أمريكي وسيجري تنفيذه على مراحل، مشيرين إلى أن عددا متزايدا من رؤساء الشركات يؤيدون مثل هذه الخطوة.

وقال المسؤولون إن دراسات اقتصادية تظهر أن زيادة الحد الأدنى للأجور عامل فعال في خفض الفقر مع تقليل التكاليف على الشركات.

وكما كان متوقعا أعلن أوباما في خطابه بدء محادثات للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.