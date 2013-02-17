تنحية مسؤول سوري كبير لحديثه عن تأميم شركتي الهاتف الجوال

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل من رئاسة هيئة الاسثمار السورية، وتعيين وزير الاقتصاد والتجارة محمد ظافر محبك مكانه.

يأتي إعفاء جميل بعد تصريحاته عن تأميم شركتي الهاتف الجوال في سوريا، التي يملك إحداهما رامي مخلوف ابن خالة الأسد.

وكان جميل صرح أن قطاع الاتصالات يشكل أحد القطاعات الاقتصادية السيادية نظراً لعائداته العالية وتكاليفه المنخفضة وأهميته الأمنية والعسكرية، ويمكن لهذا القطاع أن يكون احتياطاً مهماً لاقتصادات البلدان في مراحل أزماتها الاقتصادية.

