85 شركة تطرح 10 آلاف وظيفة في معرض توطين بالسعودية

تطرح 85 شركة ما يزيد على 10 آلاف وظيفة في معرض توطين الخبر بالسعودية، تحت عنوان "فرص حقيقية لأيد سعودية" والذي تنظمه شركة روابط الاحتراف بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

وقال الأمين العام للغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الوابل إن المعرض يمثل أهمية كبيرة في استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل، لاسيما في القطاع الصناعي الذي تتميز به المنطقة الشرقية، مهيبا بأهمية التعاون نحو تحقيق هذا الهدف في ظل تغير مفاهيم وقناعات الشباب السعودي في السنوات الأخيرة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

ومن المنتظر أن يقام المعرض في 23 فبراير الجاري في قاعة السيف بالخبر.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة روابط الاحتراف العنود أبو النجا، إن معرض توطين في نسخته الثالثة يشارك به 85 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص ولمدة 3 أيام، مشيرة إلى انه يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات من اجل حل مشكلة البطالة والتعرف على التجارب الناجحة في التوطين وتوفير الفرصة المناسبة من اجل لقاء أصحاب العمل والخريجين وجها لوجه وإنشاء قاعدة بيانات عن فرص العمل بالقطاع الخاص.

