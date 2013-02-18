التجارة السعودية تطالب بشراء الأرخص ثمناً لمواجهة الغلاء

لم يجد مدير عام وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن علي قمقمجي، حلاً سريعاً لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمحلات التجارية في المدينة المنورة سوى توجيه المواطنين بشراء المواد الغذائية رخيصة الثمن وتجاهل المرتفعة منها، وقال في تصريح له إن "على المواطن عند ملاحظة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية شراء المواد الغذائية رخيصة الثمن وتجاهل المرتفعة منها".

جاء ذلك في رد لمدير فرع وزارة التجارة على مطالب مواطنين بتدخل الوزارة لكبح التصاعد المستمر لأسعار السلع الاستهلاكية، وتذمرهم من غياب دور الجهات الرقابية المتخصصة كوزارة التجارة في وقف عملية ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية، واختلاف أسعار السلعة ذاتها بين المراكز التجارية، وفقا لصحيفة "الوطن" السعودية.

واستطرد قمقمجي بقوله إن "المستهلك هو من يقوم بالتحكم بالأسعار في ظل وفرة الأنواع لكل سلعة، وذلك من خلال وجود البدائل في أسعار مختلفة". وأكد أن وزارة التجارة لا يمكنها كبح موجة الغلاء ومعاقبة أصحاب المحلات التجارية عند ملاحظة ارتفاع الأسعار لديهم في ظل تفاوت مؤشر الأسعار في المراكز التجارية وسياسة العرض والطلب، مشيراً إلى أن التاجر قد يقوم بشراء المواد الغذائية بكمية كبيرة ويحصل على خصومات أعلى بجانب التاجر الذي يقوم بشراء المواد بكمية محددة.

