أبوظبي تستثمر ملياري دولار في الهند

قررت أبوظبي إنشاء مجموعات عمل إماراتية هندية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في حقول الاستثمار، إضافة إلى تخصيص ملياري دولار من أجل الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في الهند، ودعم تأسيس احتياطي نفطي استراتيجي في الهند.

جاء الاتفاق خلال اجتماع لفريق العمل الإماراتي الهندي الاستثماري عالي المستوى برئاسة الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وأناند شارما وزير التجارة والصناعة والملابس والنسيج الهندي وبمشاركة أكثر من 50 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

تناول الاجتماع العديد من المناقشات حول قطاعات العمل الاستثماري المشترك والجوانب ذات الاهتمام بين البلدين بما فيها الاتفاق المبدئي على إعداد اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتسريع إبرامها والحصول على مساعدة ودعم كلا الحكومتين من أجل الإسراع في حل القضايا المرتبطة بالاستثمارات الحالية وإيجاد فرص جديدة للاستثمارات العابرة للحدود في قطاعات متنوعة.