"موديز" تخفض تصنيف بريطانيا الممتاز لأول مرة منذ 35 سنة

اعتبر وزير المال البريطاني جورج أوزبورن أن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني حرمان بريطانيا من تصنيفها الممتاز (ايه ايه ايه)، يشكل تذكيرا مؤلما بالعبء الذي تشكله الديون البريطانية.

وأوضح الوزير في بيان "مساء الجمعة تلقينا تذكيرا مؤلما بمشاكل الديون التي تواجهها بلادنا. إنه أيضا تحذير واضح جدا لكل من يعتقد انه بالإمكان التغاظي عن حل هذه المشاكل".

غير أنه أضاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، "أن القرار لن يضعف تصميمنا على تنفيذ خطة الإنعاش، بل سيضاعفه. وسنمضي في تطبيق هذه الخطة التي خفضت العجز بمقدار الربع وأتاحت لنا نسب فوائد متدنية جدا وعددا قياسيا من فرص العمل".

وخفضت موديز الجمعة تصنيف بريطانيا الممتاز (ايه ايه ايه) درجة إلى (ايه ايه 1) وذلك بسبب "ضعف" آفاق النمو في هذا البلد، وذلك للمرة الأولى منذ 1978 أو منذ نحو 35 سنة.

وأقر الوزير البريطاني بأن بلاده تواجه "تحديات هائلة بسبب تنامي الدين منذ سنوات".

وأضاف أن هذا الوضع تفاقم بسبب "الضعف الكبير للوضع الاقتصادي في أوروبا".

وختم أوزبورن بقوله "لن ندير الظهر لمشاكلنا، بل سنتمكن من تجاوزها".

