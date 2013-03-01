صندوق النقد: لم نحدد موعداً لاستئناف محادثات القرض مع مصر

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدرس البرنامج الاقتصادي المعدل للحكومة المصرية، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد بعد لاستئناف المحادثات بشأن برنامج قرض.

وقال وليام موراي، المتحدث باسم الصندوق للصحافيين "تلقينا التوقعات المالية المعدلة التي تستند إلى إجراءات متعلقة بالسياسة (الاقتصادية) تعتزم الحكومة تنفيذها"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف "فريق الصندوق يحلل حاليا تلك التوقعات الجديدة. سنبحث الخطوات التالية مع السلطات المصرية فور الانتهاء من دراستها".

وقال إن الصندوق تلقى البرنامج المعدل من السلطات المصرية "في الأيام القليلة الماضية".

وكانت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية قد قالت أمس إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي يوم الخميس لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أبريل المقبل.

