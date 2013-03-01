"آسيا" تضم أكبر عدد من المليارات والثروات 5500 مليار دولار

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "هورون ريبورت" الصينية أن آسيا هي القارة التي تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات، تليها أمريكا الشمالية.

ومن أصل 1453 شخصا تتخطى ثروتهم المليار دولار أمريكي، 608 منهم يعيشون في آسيا و440 في أمريكا الشمالية و324 في أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وعلى صعيد البلدان، تحتل الولايات المتحدة مرتبة الصدارة مع 408 من أصحاب المليارات، تليها الصين في المرتبة الثانية مع 317 مليارديرا. وكانت المراتب التالية من نصيب كل من روسيا وألمانيا والهند، وفق هذه المجلة المخصصة لقطاع السلع الفاخرة.

ويعتبر لاكشمي ميتال من أبرز مليارديرات آسيا.

وكشفت هذه المجلة أن أغنى رجل في العالم هو المكسيكي كارلوس سليم البالغ من العمر 73 عاما، والذي تبلغ ثروته 66 مليار دولار. وكانت مجلة "فوربس" قد منحت مرتبة الصادرة لكارلوس سليم أيضا العام الماضي.

واحتل المرتبة الثانية المستثمر الأمريكي وارن بافيت (58 مليار دولار)، يليه في المرتبة الثالثة الإسباني أمانثيو أورتيغا صاحب متاجر "زارا".

