40% من الجرائم الاقتصادية بالشرق الأوسط إلكترونية

شكلت الجرائم الاقتصادية عبر المواقع الإلكترونية نحو 40% من إجمالي الجرائم الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، مقابل 23% المتوسط العالمي لهذه الجرائم، وفقاً لتقرير الجريمة الاقتصادية في العالم العربي، الذي أعدته شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وتستضيف دبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الحالي مؤتمر ومعرض ISS World MEA Conference الذي يمثل أكبر تجمع لمحللي تطبيق القوانين والمخابرات والأمن الوطني، وكذلك شركات الاتصالات المسؤولة عن الاعتراض القانوني والفحوصات الإلكترونية عالية التقنية وجمع المعلومات الاستخبارية الشبكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأعلنت شركة "أكسس داتا جروب"، الرائدة في مجال التحقيقات الرقمية والأمن الإلكتروني وحلول الفحص الإلكتروني للملفات الرقمية، مشاركتها في المعرض، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط غدت هدفاً رئيسياً للجرائم الإلكترونية، وترغب في زيادة مستوى الوعي فيما يتعلق بهذا الهاجس المتنامي.

وقال سيمون وايتبيرن، نائب رئيس المبيعات الدولية بالشركة، في بيان صحافي أمس "أثبتت الهجمات الإلكترونية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، ضعف مضادات الفيروسات المستخدمة حالياً في تحقيق الأمن الشامل المطلوب في عصر التهديدات والاختراقات المستمرة والمتقدمة"، لافتاً إلى الحاجة الماسة للتحليل الاستباقي للتهديدات المفاجئة عبر الثغرات الأمنية والقرصنة وتسرب البيانات والتهديدات المتواصلة المتطورة ومواجهتها والتصدي لها.