الحكومة المصرية تطيح بأحلام الحصول على قرض صندوق النقد

شدّد خبراء ومحللون اقتصاديون على أن السياسات المالية المتخبطة للحكومة المصرية ربما تؤدي إلى انكماش اقتصادي على المدي القريب والمتوسط، وقالوا إن السياسات المالية لحكومة الدكتور هشام قنديل لا تشجع صندوق النقد الدولي على الموافقة على القرض المزمع أن تحصل عليه مصر.

وأوضحوا أن قرار فرض ضريبة دمغة على تعاملات أسواق المال، كان مفاجئاً للجميع وسيحد من الاستثمارات في البورصة المصرية في ظل شح السيولة التي يعاني منها السوق وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل أيام البرنامج الاقتصادي المعدل والذي أكدت أنه يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري، وهو ما لاقى اعتراضات شديدة من متعاملين في السوق.

وقال الخبير الاقتصادي رئيس أكاديمية السادات الأسبق، الدكتور حمدي عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة ليست كافية لموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر للقرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه.

وأشار عبدالعظيم إلى أن الصندوق له مطلب جوهري وضروري وهو خفض عجز الموازنة وذلك من خلال خفض حجم الإنفاق العام وزيادة المواد العامة للدولة، وسعر الصرف والاحتياطي النقدي، ولا يكون فقط بفرض مزيد من الضرائب، خاصة أن الحكومة كانت تفرض ضرائب على 25 سلعة استراتيجية ولكنها قلصت هذا العدد إلى نحو 6 سلع فقط، وهو ما يزيد من معدلات التضخم.

وأوضح أن صندوق النقد سوف يفرض مزيداً من الاشتراطات وأن الموضوع يتطلب مزيداً من الجهد في المفاوضات المقرر إجراؤها بين الحكومة وإدارة صندوق النقد لإقناعه بالموافقة، خاصة أن الصندوق يشترط حدوث توافق وطني على الساحة السياسية ويتطلع إلى مزيد من الاستقرار في الشارع المصري.

وشدد المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، على أن اتجاه الحكومة لفرض رسوم على المستثمرين فى السوق يوحي بقصر النظر وعدم الخبرة الكافيه لإيجاد تنمية اقتصادية أو عدم معرفة مدى أهمية دور هذة السوق في خلق فرص العمل وإنشاء الشركات والصناعات في كافة المجالات.

وقال إن البرنامج الاقتصادي المقدم لصندوق النقد الدولي بشأن عودة التفاوض للحصول على القرض الذي يعتبر "المنقذ" الأوحد في الوقت الحالي لإنقاذ الاقتصاد ودعم الاحتياطي الاجنبي الذي انخفض الى 13.6 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، هو برنامج هزيل وغير واقعي ولا يرقي الى مستوى النضوج الفكري القادر على توجيه دفة الاقتصاد في الاتجاه الصحيح في الفترة المقبله، خاصة أن الصندوق كان له عدة شروط منها أن يصل الاحتياطي إلى 19 مليار دولار قبل المنح.

وأوضح عزام أن البرنامج محشوّ بعدة بنود ضريبية غير منطقية وغير مقنعة لإدارة الصندوق، كما أنه يتجاهل العدالة الاجتماعية خاصة ما يتعلق منها بفرض رسوم على تعاملات المستثمرين في البورصة، حيث يصل العائد من هذه الضريبة وفقاً لتقديرات الحكومة إلى 450 مليون جنيه سنوياً، فيما لن تتجاوز في الواقع 150 مليون جنيه.

وأشار إلى فشل الحكومة في تقديم حلول مبتكرة وحقيقية لآليات سد عجز الموازنة الذي وصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه مع استمرار الحكومة الى اللجوء إلى الاستدانة من البنوك المحلية بعملية طرح أذون خزانة بعائد مرتفع يتجاوز 14.5%، ما يؤكد تفاقم الأزمات الاقتصادية واستمرار عجز الحكومة، وهو ما يؤدي إلى رفض إدارة الصندوق منح القرض لمصر.

ولفت عزام إلى أن الإصرار على مواصلة الحكومة لأدائها الحالي لمدة 4 أو 5 أشهر قادمة وحتى انتهاء الانتخابات النيابية قد يعرض البلد لكارثة اقتصادية وسيزيد الاعتماد على القروض القطرية والتركية.

