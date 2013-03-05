الحكومة السعودية تخطط لإقامة صناعة منافسة عالمياً للسيارات

وجه مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين خمس وزارات هي "البترول والثروة المعدنية"، و"المالية"، و"الاقتصاد والتخطيط"، و"التجارة والصناعة"، و"العمل"، بمراجعة الآليات الحالية التي تمكّن المملكة من إقامة صناعة منافسة عالمياً للسيارات أو أجزائها.

ووفقا لوكالة "واس "فقد أقر المجلس تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمس سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 25/4/1434هـ ، وتوفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكّنه من القيام بمهماته وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، على أن يقترح البرنامج الآليات المناسبة لذلك.

ويختص البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وحده بجذب صناعة السيارات أو أجزائها والتوصية لجهات الاستثمار، دون المساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها.