قطر تعتزم بيع سندات وصكوك بقيمة 1.1 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، إن قطر ستبيع سندات وصكوكاً لأجل ثلاث وخمس سنوات بقيمة أربعة مليارات ريال بما يعادل 1.1 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن مصرف قطر المركزي سيعرض على البنوك المحلية سندات بقيمة ثلاثة مليارات ريال وصكوكاً بقيمة مليار ريال، وستكون تلك الإصدارات بالعملة المحلية وستصدر بشكل ربع سنوي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لقطر في يناير/كانون الثاني لرويترز: إن الهدف وراء الإصدار يكمن في بناء منحنى عائد سيادي محلي. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصرف قطر المركزي.

وأصدرت قطر من قبل سندات بالعملة المحلية، وفقاً لرويترز. ففي يناير 2011 أصدر المصرف المركزي سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار ريال بما يعادل 14 مليار دولار، مباشرة إلى البنوك المحلية في خطوة لامتصاص فائض في السيولة من النظام المصرفي.

وفي الأشهر الماضية اجتذبت سندات قطرية مقومة بالدولار طلباً قوياً من مستثمرين دوليين، وشهدت اتصالات قطر "كيوتل" التي تملك فيها الحكومة حصة أغلبية عروضاً مكثفة لشراء سندات بقيمة مليار دولار في يناير.