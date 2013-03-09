عقود لتسويق وإدارة استثمارات السعوديات من منازلهن

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عزمها توقيع عقود تحفيزية لإدارة وتسويق منتجات مستثمرات سعوديات من منازلهن، وذلك ضمن فعاليات أكبر معرض للأسر المنتجة والعاملات من المنزل في الشرق الأوسط، الذي بدأت الاستعدادات لإقامته تحت شعار ''منتجون'' في شهر أيلول/سبتمبر المقبل لمدة أربعة أيام.



وأوضح المهندس منصور الشثري، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أن الغرفة ستوقع عقوداً مع سعوديات متميزات يدرن مشاريعهن من منازلهن بهدف تدريبهن وتمويلهن وتسويق منتجاتهن على مستوى السعودية، وتفعيلاً للأمر الملكي السامي القاضي بدعم الأسر المنتجة، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".



وأضاف أن معرض الأسر المنتجة الذي تنظمه غرفة الرياض، سيتيح الفرصة للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها والمساهمة في انتشارها، وإبراز إبداعات الأسر وأنشطتها للمجتمع وتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للأسر لعقد شراكات واتفاقات بين المؤسسات والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص، لتبني أفكارها ومنتجاتها والمشاركة في تسويقها ودعمها.



وأكد أن الأسر المنتجة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم مشاركة في المعرض، وأن الغرفة ستؤمن المشاركة المجانية لهذه الفئة، باعتبار المعرض نافذة تسهم في تسويق منتجات الأسر المنتجة عبر التواصل المباشر.



وقال إن الموقع الإلكتروني سيسهم في توسيع نطاق العملاء، سواء المحليين أو الخارجيين، وهو ما يشجع هذه الأسر على المزيد من الارتقاء بمستوى جودة منتجاتهم والاتجاه لتوسيع قاعدة أعمالهم.



وسيكون المعرض، وفقاً للشثري، متاحاً لجميع السيدات دون استثناء، سواء اللاتي يعملن ضمن الجمعيات أو اللاتي يعملن بشكل منفرد، كما سيخاطب منظمو المناسبة الجامعات لاستقطاب الموهوبات من الطالبات في مجالات التصوير والرسم والخياطة، وسيتم تخصيص أركان لكل منتج، في حين سيتم استقبال جميع أنواع المنتجات والحرفيات والمواهب والأعمال، سواء اليدوية أو غيرها لعاملات من منازلهن.



وأكد الشثري أن الغرفة ستتواصل وتنسق مع كل الجهات المعنية لإنجاح المناسبة التي تستهدف أكثر من 500 أسرة من الأسر السعودية المنتجة والعاملات من المنزل اللاتي يقمن بأعمال حرفية أو مشغولات شعبية يدوية.