جول: تركيا ستكون أقوى اقتصاد في أوروبا عام 2050

المصدر: استكهولم - أ ف ب

توقع الرئيس التركي عبدالله جول في حديث لصحيفة سويدية، أن تصبح بلاده أول قوة اقتصادية أوروبية عام 2050.

وقال جول لصحيفة داجنس نيهتر "إذا أخذنا معدل النمو في الاعتبار فإن تركيا ستصبح على الأرجح واحدة من أقوى الاقتصاديات الأوروبية في العقد القادم".

وأضاف "تركيا ستصبح أكبر قوة اقتصادية عام 2050". وأدلى الرئيس التركي بهذا الحديث في أنقرة قبل أن يبدأ اليوم الاثنين زيارة دولة إلى استكهولم يرافقه خلالها وفد كبير من السياسيين ورجال الأعمال.

وفي خطاب ألقاه في يونيو الماضي في اسطنبول استند جول إلى توقعات بنك الأعمال جولدمان ساكس التي أشارت إلى أن تركيا ستكون ثاني قوة اقتصادية أوروبية عام 2050.

وقال وزيره للشؤون الأوروبية اجمين باغيش آنذاك إنه "إذا ما قررت أكبر قوة، ألمانيا، استعادة ديون اليونان والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا فإننا على استعداد لاحتلال المركز الأول".

