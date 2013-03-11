مصر.."هيرمس" تتوقع ارتفاع الدولار إلى 7.75 جنيه بحلول يونيو

حافظت "المجموعة المالية هيرمس القابضة" على توقعاتها السابقة بمواصلة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 7.75 جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 10% منذ 20 ديسمبر الماضي وحتى تعاملات اليوم الاثنين ليصل سعر صرف الدولار إلى 6.76 جنيه، مقابل 6.15 جنيه.

وكانت "هيرمس" قد توقعت العام الماضي وصول سعر الدولار إلى 6.25 جنيه بنهاية عام 2012 وهو ما حدث بالفعل، كما توقعت وصول سعر الدولار إلى 6.60 جنيه بنهاية عام 2013 إلا أنها عادت وعدلت توقعاتها مع عدم حصول مصر على قروض ومنح خارجية بقيمة 14.5 مليار دولار بسبب توقف المفاوضات مع صندوق النقد.

وذكرت "هيرمس" في دراسة اليوم أن هناك شكوكا متزايدة بشأن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض 4.8 مليار دولار في أبريل المقبل.

وأكدت أن عدم التوصل إلى اتفاق حاسم للحصول على القرض وسط انخفاض مستوى كبير من الاحتياطيات الأجنبية واتساع عجز الموازنة العامة يعطي المزيد من الإشارات السلبية للسوق المصرية.

وأشارت هيرمس إلى مزيد من الضغوط التضخمية في عام 2013، موضحة أن ديناميكية التضخم يهيمن عليها ثلاثة عوامل رئيسية، هي انخفاض قيمة العملة المحلية المرشحة للمزيد من التراجع، بالإضافة إلى نقص إمدادات الوقود والتي تؤدي إلى تعطيل نقل البضائع، فضلاً عن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك زيادة الضرائب وتخفيض الدعم، وهي غير واضحة حتى الآن نظراً لعدم اليقين بشأن توقيت التنفيذ.

