وزير التخطيط: صندوق النقد سيزور مصر الأسبوع المقبل

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، في تصريحات هاتفية لوكالة أنباء الأناضول، إن انطباعات صندوق النقد بشأن برنامج مصر الاقتصادي إيجابية إلى حد بعيد.

وأضاف الوزير "تواصلنا مع صندوق النقد الدولي دائم ولا ينقطع بشكل يومي سواء عبر الهاتف أو الإيميل.. المؤشرات إيجابية جدا.. بعثة الصندوق من الممكن جدا أن تصل القاهرة الأسبوع القادم".

ودعت مصر، نهاية فبراير/شباط الماضي، صندوق النقد الدولي لاستئناف المفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعد أن انتهت من تعديل برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وأذاعت وسائل إعلام دولية ومحلية، نهاية الأسبوع الماضي، نقلا عن مسؤول بصندوق النقد الدولي لم تسمه، أن البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به مصر للصندوق "ضعيف"، ما أعده محللون عقبة أمام مفاوضات مصر، التي تعاني مأزقا ماليا، مع صندوق النقد الدولي.

لكن وزير التخطيط المصري نفى ما أثير بشأن تلك التصريحات، قائلا "لا صحة لذلك على الإطلاق.. لم نتلق أي تعليقات سلبية من جانب صندوق النقد على برنامجنا الاقتصادي.. على العكس تماما، فإن المؤشرات إيجابية للغاية".

وأضاف الوزير: "ما أثير هو كلام غير حقيقي على الإطلاق".

وقال الوزير إن البعثة ستزور مصر قريبا جدا "من الممكن جدا أن تصل الأسبوع القادم"، وأضاف "البعثة تستغرق أسبوعين تبدأ من تاريخ إرسال البرنامج الاقتصادي".

