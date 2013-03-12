"موديز" تصنف أبوظبي ضمن أفضل ثلاثة اقتصادات بالمنطقة

صنفت وكالة "موديز" للتقييم الائتماني اقتصاد أبوظبي ضمن أفضل ثلاثة كيانات اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط من ناحية التصنيفات السيادية.

وأكدت وكالة موديز أن التصنيف الائتماني القوي لإمارة أبوظبي عند مستوى «ايه ايه 2» يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي والإمارات التي نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية ومواصلة النمو الاقتصادي والاستفادة من العوائد النفطية في تحفيز النمو وزيادة الإنفاق العام. وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأكد خبراء في الوكالة، إن حجم الديون المباشرة أو تلك التي تضمنها حكومة أبوظبي يعتبر محدودا جدا، كما أن لديها واحدة من أعلى مستويات دخل الفرد على مستوى العالم، رغم التذبذب الذي تتسم به العوائد النفطية.

ونوه هؤلاء خلال المؤتمر الذي عقدته الوكالة في دبي أمس لإطلاق سلسلة من التقارير حول المنطقة، بتزايد ثقة المستثمرين العالميين في إمارة دبي وقدرة شركاتها على إدارة الديون، وهو ما يعكسه الإقبال الواسع على إصدارات الصكوك والسندات في الأسواق العالمية، وحصول المصدرين على تسعير يقل بنحو 50% عن التسعير في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2010، والتي تمثل آخرها في إصدار «ديوا» لصكوك بقيمة مليار دولار، بفائدة بلغت 3% مقارنة بإصدارات سابقة بلغت فائدتها نحو 6%.

وأشار هؤلاء إلى أن استقرار أسعار النفط خلال العام الحالي فوق مستوى 100 دولار من شأنه أن يواصل تعزيز الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ويزيد من أصول الصناديق السيادية لبلدان المنطقة التي بلغت أكثر من 1,7 تريليون دولار.

وأكد خبراء موديز على قدرة شركات دبي على إدارة استحقاقات الديون على المدى القريب والمتوسط، كما ابدوا نوعاً من التفاؤل بقدرة حكومة دبي على تلبية استحقاقات عام 2014 التي قدرتها الوكالة بنحو 20 مليار دولار، وذلك بعد النجاح الذي حققته في إدارة الاستحقاقات السابقة سواء عن طريق إعادة التمويل أو إعادة الهيكلة بتمديد آجال الاستحقاق لفترات أطول.