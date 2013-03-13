تقرير حكومي: مخزون القمح المصري يكفي 89 يوماً

أفاد تقرير حكومي، الأربعاء، بأن مخزونات مصر الاستراتيجية من القمح تبلغ 2.207 مليون طن من القمح المحلي والمستورد وهو ما يكفي 89 يوماً حتى التاسع من يونيو/حزيران المقبل.

كانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد أعلنت في 27 فبراير/شباط أن مخزوناتها من القمح تكفي 95 يوماً.

وانخفضت واردات مصر من القمح انخفاضاً حاداً العام الجاري في حين تعاني البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية.

وقال تقرير الحكومة "إجمالي الرصيد الحالي من القمح (المحلي والمستورد) بلغ 2.207 مليون طن يكفي لمدة 89 يوماً أي حتى 9 يونيو 2012".

وهبط الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمئة منذ نهاية العام الماضي لترتفع تكلفة استيراد القمح. وهوى احتياطي النقد الأجنبي لمستوى حرج وزادت الأزمة من صعوبة سداد مصر قيمة الواردات.

واشترت مصر نحو 235 ألف طن قمح من السوق العالمية في الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 20 فبراير، أي ثلث وارداتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وعادة تحتفظ مصر بمخزون يوازي استهلاك ستة أشهر على الأقل وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نحو نصف استهلاك مواطنيها البالغ عددهم 84 مليون نسمة من القمح.