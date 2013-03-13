"بيتك": 189% معدل انتشار الهاتف المحمول بالكويت 2012

كشف تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لـ"بيتك" أن سوق الاتصالات عبر الهاتف النقال في الكويت مفعمة بالمنافسة الشديدة، مشيرا إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم سوق الاتصالات والبدء في عملية تحويل الأرقام بين الشركات الثلاث العاملة في السوق حاليا، سيحسن من ظروف المنافسة والعائد ورسوم الخدمة.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات الخلوية الكويتي شهد نموا خلال النصف الأول من 2012 بنسبة 8.54% ليصل الى 5.21 ملايين مشترك مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011.

وقال التقرير في الفترة ما بين 2010 و2012، تم تسجيل 2 مليون اشتراك في الخطوط الثابتة مقارنة بـ9 ملايين اشتراك في الهاتف الخلوي مما يشير الى ان مستخدمي خدمات الاتصالات يتحولون نحو الاشتراك في خدمات المحمول بدلا من الخطوط الثابتة على الرغم من تطبيق تعريفة سنوية رخيصة وثابتة على الخطوط الثابتة.

وقال التقرير ان معدلات انتشار الهاتف المحمول في الكويت خلال عام 2012 تبلغ 189%، ولا تزال الكويت الدولة الوحيدة في دول "الخليجي" التي تفتقر الى وجود هيئة مستقلة تختص بتنظيم سوق الاتصالات، وذلك على الرغم من ان الكويت كانت أول دولة تحدد الأسباب وراء تحرر الاتصالات، وكان ذلك من خلال كسر احتكار خدمة الهاتف النقال وضمان وجود منافسة جيدة في الأسعار يكون الهدف منها هو خدمة العميل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتعمل وزارة المواصلات بمثابة شبه المنظم وتعد المزود الوحيد لخدمة الهاتف الثابت، وتعمل الوزارة أيضاً كنقطة التشغيل الرئيسية وتنظم عملية التحكم بالبوابة الدولية للاتصالات.

وعلى مدار عامين في الفترة ما بين 2010 و2012، تم فقط تسجيل 2 مليون اشتراك في الخطوط الثابتة مقارنة بـ9 ملايين اشتراك في الهاتف الخلوي. وهذا يشير إلى أن مستخدمي خدمات الاتصالات يتحولون نحو الاشتراك في خدمات الخطوط المحمولة بدلا من الخطوط الثابتة، برغم تطبيق تعريفة سنوية رخيصة وثابتة على الخطوط الثابتة.

وأضاف "تعد سوق الاتصالات المتنقلة بمثابة الجزء الأكثر ديناميكية في سوق الاتصالات الكويتي، حيث يشترك في تقديم هذه الخدمة ثلاث شركات في السوق الكويتي، من بينها شركتان تأسستا منذ فترة طويلة، بينما بدأت الشركة الثالثة عملها في الكويت عام 2008، وتم تأسيس شركة الاتصالات المتنقلة (زين حاليا) عام 1983 لتقديم خدمة الاتصالات النقالة وخدمات التراسل بالأوراق (البيجر) في الكويت على أساس تجاري. وبموجب مرسوم أميري، تم منح رخصة ثانية للهاتف النقال سنة 1997 والتي تم منحها للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (الوطنية للاتصالات). وتم عقد مزاد لشراء حصة بنسبة 26% في شركة المحمول الثالثة الجديدة من قبل شركة الاتصالات السعودية (STC) في نوفمبر 2007.وبدأت شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) عملياتها في سبتمبر 2008".

حتى الآن، لا تزال الكويت بمثابة البلد الوحيد في دول "الخليجي" الذي لا تتوفر لديه هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات وذلك يسمح لمشغلي الخدمة بتحصيل معدل أعلى لمتوسط العائد لكل مستخدم مقارنة ببلدان أخرى.وتساعد العوامل الاقتصادية في جعل السوق بمثابة المكان المثالي لوجود شركات الاتصالات، حيث يمتلك المواطن الكويتي سواء الصغير أو الكبير قدرة شرائية عالية نسبياً تمكنه من اقتناء أحدث الماركات الجديدة في السوق العالمي بأحدث المميزات والتقنيات.وخلال النصف الأول من 2012، نما قطاع الاتصالات الخلوية الكويتي بنسبة %8.54 ليصل الى 5.21 ملايين مشترك مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.