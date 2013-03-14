قطر تعتزم استثمار 15 مليار دولار في مشاريع ببريطانيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة إن قطر بدأت محادثات مع حكومة المملكة المتحدة لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني (14.92 مليار دولار) في مشاريع حيوية للبنية التحتية في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين ووزراء من البلدين أجروا محادثات بشأن المشاريع التي قد يستثمر فيها القطريون وإمكانية إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.

وقالت "الفايننشال تايمز" إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على إطار زمني لتلك الاستثمارات.

وأضافت أن من بين المشاريع المحتملة محطات للطاقة ومشاريع للطرق البرية والسكك الحديدية وحتى مشروع نفق تيمس العملاق للصرف الصحي أسفل العاصمة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مشروعا بقيمة 14 مليار إسترليني لإنشاء مفاعل نووي في هينكلي بوينت في سومرست الذي تعتزم شركة (إي.دي.أف) الفرنسية للمرافق إنشاءه كان أحد المشاريع التي نوقشت.

(الدولار= 0.6700 جنيه إسترليني)

