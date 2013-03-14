مفاوضات بين مصر وأوراسكوم للتصالح مقابل 890 مليون دولار

قال رئيس قطاع الشؤون التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية، محمد النحاس، إن المفاوضات النهائية بين حكومة مصر ممثلة في مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة "OCI"، وصلت الى تسديد الشركة لمبلغ يصل إلى حوالي 6 مليارات جنيه، بما يعادل 890 مليون دولار.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة للأناضول: "سيتم إحالة باقي مستحقات مصلحة الضرائب لدى أوراسكوم، والبالغة 8.5 مليار جنيه ( 1.26 مليار دولار) إلى لجان الطعن التابعة لوزارة العدل للبتّ فيها".

وكانت الحكومة المصرية أحالت ملف أوراسكوم للإنشاء مؤخراً لنيابة التهرب الضريبي بعد امتناعها عن سداد مطالبات ضريبية بـ14 مليار جنيه تعادل 2.2 مليار دولار، عن صفقة بيع مصانع للأسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية في 2007 مقابل 68 مليار جنيه، فيما منعت أنسي وناصف ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول.

وقاد سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، الذي يمثل قرابة 28% من وزن البورصة المصرية، غالبية الأسهم القيادية للتراجع معظم الجلسات الأخيرة للبورصة، بسبب عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب، على خلفية مخاوف من تأزم نزاع الشركة ضريبيا مع الحكومة.

لكن النحاس استطرد "لم نتوصل لاتفاق نهائي بشأن المفاوضات.. أتوقع حل الأزمة خلال أيام قليلة.. الاقتراح الذي ذكرته هو الأقرب لقناعة الطرفين (يقصد الحكومة وأوراسكوم)".

وفي شأن التظاهرات التي قام بها العاملون بشركة أوراسكوم أمس الأربعاء، قال النحاس للأناضول إن "مصلحة الضرائب المصرية لن تخضع لأي ضغوط من أي جهة فيما تتخذه من قرارات".

ونظّم عدة مئات من عمال أوراسكوم وقفات احتجاجية على منع أنسي ساويرس مؤسس الشركة وناصف ساويرس رئيس مجلس الإدارة من السفر.