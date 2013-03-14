115 مليار دولار أصول جهاز قطر للاستثمار بنهاية 2012

قالت مجموعة "ذا سيتي يو كي" المتخصصة في تقييم التنافسية الدولية، إن حجم أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت بنهاية العام الماضي قرابة 115 مليار دولار تنتشر في أرجاء المعمورة.

ووفقاً للمجموعة البريطانية المتخصصة، فقد حلّ الجهاز القطري في المرتبة الثانية عشرة بين الصناديق السيادية بالعالم، بحسب صحيفة "العرب" القطرية.

وقالت المجموعة في تقرير صناديق الثروة السيادية إنه رغم تواجدها في الساحة المالية الدولية منذ عقود فإن مكانتها ازدادت بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أن أصول صناديق الثروة السيادية وحجمها الضخم حوّل القطاع الحكومي إلى مجموعة استثمارية دولية هامة.

وتوقعت المجموعة في تقرير لها حول "أصول صناديق الثروة السيادية" أن تنمو تلك الأصول من مستواها الحالي البالغ 5.2 تريليون دولار إلى 5.6 تريليون بنهاية عام 2013، مع استمرار التدفقات المالية القادمة من الفوائض التجارية وتصدير السلع.