20 % من المتقاعدين السعوديين يتقاضون أجوراً دون الـ2000 ريال

أكدت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في جدة أن نحو 20% من المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 2000 ريال، ما دفع الجمعية لرفع لائحة إلى المقام السامي ومجلس الشورى، لتحسين دخل المتقاعدين والثبات على 4000 ريال كحد أدنى لرواتبهم، وفقاً لـ صحيفة "الحياة".

وأوضح مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين في جدة المهندس سامي ولي لـ«الحياة»، أن الجمعية أجرت دراسة على نحو 1000 متقاعد، وتبيّن من خلالها أن نحو 20% من عينات الدراسة من المتقاعدين المنتسبين إلى الجمعية يتقاضون راتباً شهرياً لا يتجاوز 2000 ريال، مبيناً أن مطالب المتقاعدين تتمثل في حاجتهم إلى التأمينات الطبية بأسعار معقولة، ورفع الحد الأدنى من رواتبهم الشهرية التي يتقاضونها بعد إنهاء خدماتهم.

وأكد المهندس سامي أن الجمعية رفعت لائحة إلى المقام السامي ومجلس الشورى قبل ستة أشهر، لتحسين دخل المتقاعد والثبات على 4000 آلاف ريال كحد أدنى لرواتب المتقاعدين والتأمين عليه طبياً، لافتاً إلى أن مجلس الشورى انتهى بالموافقة على الطلب، في حين جارٍ انتظار موافقة المقام السامي عليها.

